Правительство утвердило процедуру отбора на должности в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения открытого конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.
"Предлагаю принять с оформлением в трехдневный срок, в соответствии с регламентными требованиями", - отметил В.Гройсман.
Решение было принято единогласно.
Также правительство утвердило вопросы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.
Как сообщал УНН, 13 декабря Кабинет министров Украины утвердил структуру Государственного бюро расследований.