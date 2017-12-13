Кабмін затвердив структуру ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив структуру Державного бюро розслідувань, передає УНН з посиланням на повідомлення бюро.
ДБР складатиметься з Центрального апарату, 7 територіальних управлінь, Академії та Науково-дослідного інституту.
До складу Центрального апарату Бюро входитимуть 20 управлінь та відділів. Серед них управління: організації досудових розслідувань; супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань; внутрішнього контролю; міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій; правового забезпечення та інші.
Територіальні управління згідно із Законом України “Про Державне бюро розслідувань” будуть розташовані в містах: Львів, Хмельницький, Миколаїв, Мелітополь, Полтава, Краматорськ та Київ.
Гранична чисельність всіх працівників Бюро — 1500.
За словами директора ДБР Романа Труби, затвердження структури дає можливість розпочати формування штату. Керівників спеціальних підрозділів та директорів територіальних управлінь має обирати комісія, яка проводила конкурс на посади директора та заступників директора ДБР.
Як повідомляв УНН, 22 листопада Президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.