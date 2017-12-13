Кабмин утвердил структуру ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил структуру Государственного бюро расследований, передает УНН со ссылкой на сообщение бюро.
ГБР будет состоять из Центрального аппарата, 7 территориальных управлений, Академии и Научно-исследовательского института.
В состав Центрального аппарата Бюро будет входить 20 управлений и отделов. Среди них управления: организации досудебных расследований; сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований; внутреннего контроля; международного сотрудничества и внешних коммуникаций; правового обеспечения и другие.
Территориальные управления согласно Закону Украины "О Государственном бюро расследований" будут расположены в городах: Львов, Хмельницкий, Николаев, Мелитополь, Полтава, Краматорск и Киев.
Предельная численность всех работников Бюро - 1500.
По словам директора ГБР Романа Трубы, утверждение структуры дает возможность начать формирование штата. Руководителей специальных подразделений и директоров территориальных управлений должна выбирать комиссия, которая проводила конкурс на должности директора и заместителей директора ГБР.
Как сообщал УНН, 22 ноября Президент Петр Порошенко назначил Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.