У ДБР планують сформувати основний склад бюро до кінця 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Основний склад Державного бюро розслідувань має бути сформований до кінця 2018 року. Про це сьогодні розповів на прес-конференції директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
“Ми розраховуємо, що до кінця 2018 року буде сформовано основний склад бюро. Вже цього року ми скеруємо лист на конкурсну комісію з проханням розпочати проведення конкурсів на посади в бюро”, — сказав він.
Відповідно до законодавства, за його словами, зовнішня конкурсна комісія обирає директорів територіальних управлінь, керівників підрозділів центрального апарату, керівників та працівників підрозділу внутрішнього контролю. І після цього, додав він, директор ДБР призначить їх на посади.
Тому формування штату бюро залежить від конкурсної комісії.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань.
Нагадаємо, 13 грудня уряд затвердив структуру ДБР.