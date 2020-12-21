В Дании эксгумируют и сожгут останки миллионов норок с коронавирусом

"Дания выкопает миллионы мертвых норок после поспешного отстрела и захоронения, что было нацелено на ликвидацию мутации коронавируса, а закончилось гниением туш, что провоцирует новые риски заражения. В воскресенье парламент Дании дал согласие на то, чтобы выкопать около 4 млн норок... Животных эксгумируют через шесть месяцев, что является достаточно длительным периодом, чтобы тушки стали не заразными и безопасными для того, чтобы проводить действия с ними. После этого норок сожгут, как промышленные отходы", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что другие страны, в которых обнаружили штаммы коронавируса у норок, а именно Италия, Испания, Нидерланды, Швеция и США, не прибегали к таким кардинальным шагам, как Дания.

Напомним, в начале ноября власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах - что составляет около 17 млн особей - после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

После этого правительство Дании признало, что не имело законных оснований требовать массового уничтожения норок.

Также напомним, что в конце ноября в СМИ сообщали, что убитые датские норки начали "восставать" из-под земли.

Добавим, недавно в США впервые обнаружили коронавирус у дикой норки.