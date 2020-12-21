У Данії ексгумують і спалять останки мільйонів норок з коронавірусом

“Данія викопає мільйони мертвих норок після поспішного відстрілу та поховання, що було націлене на ліквідацію мутації коронавірусу, а закінчилося гниттям туш, що провокує нові ризики зараження. У неділю парламент Данії дав згоду на те, щоб викопати близько 4 млн норок… Тварин буде ексгумовано через шість місяців, що є достатньо тривалим періодом, щоб тушки стали не заразними і безпечними для дій з ними. Після цього норок спалять, як промислові відходи”, - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що інші країни, у яких виявили штами коронавірусу у норок, а саме Італія, Іспанія, Нідерланди, Швеція та США, не вживали таких кардинальних кроків, як Данія.

Нагадаємо, на початку листопада влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах - що становить близько 17 млн ​​особин - після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Після цього уряд Данії визнав, що не мав законних підстав вимагати масового знищення норок.

Також нагадаємо, що наприкінці листопада у ЗМІ повідомляли, що вбиті данські норки почали “повставати” з-під землі.

Додамо, нещодавно у США вперше виявили коронавірус у дикої норки.