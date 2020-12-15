У США вперше виявили коронавірус у дикої норки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У США вперше виявили інфікування коронавірусом у дикої тварини, а саме норки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Міністерство сільського господарства США заявило в понеділок, що підтвердило перший відомий випадок коронавірусу у дикої тварини - норки. Таке відкриття посилює занепокоєння щодо спалахів (коронавірусу - ред.) у норок, оскільки з серпня вірус вбив понад 15 тис. вирощених норок у США”, - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що медики вивчають потенційні ризики можливого інфікування людей від тварин, після того як у Данії почали знищувати 17 млн норок.
“У повідомленні USDA сказано, що воно підтвердило випадок із "дикою норкою на волі" в штаті Юта в межах нагляду за дикою природою навколо заражених ферм”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що також тест на COVID-19 зробили кільком іншим видам тварин, і результат був негативний.
Нагадаємо, дослідження показало, що якщо COVID-19 інфікуються тварини, то це значно ускладнить боротьбу з вірусом.