Пандемія: якщо COVID-19 інфікуються тварини, то це значно ускладнить боротьбу з вірусом - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У ланцюжок поширення на планеті вірусу SARS-CoV-2 підключилися і тварини. Про це повідомили дослідники з Центру геномної регуляції (CRG), розташованого в Барселоні (Іспанія), які з’ясували, що деякі види гризунів мають підвищену сприйнятливість до ковіду, а це, в свою чергу, суттєво ускладнює подолання пандемії на сьогоднішній день. Про свої висновки вчені розповіли на сторінках спеціалізованого видання PLOS Computational Biology, пише УНН.
До групи особливо чутливих до коронавірусу тварин дослідники включили тхорів і їх “однокласників”, в меншій мірі до цього схильні кішки, собаки, деякі екзотичні гризуни типу вівер (невеликі гризуни з регіонів Південно-Східної Азії). Качки, кури, щури, миші, свині мають слабку сприйнятливість, за даними вчених, або повністю захищені від цієї інфекції.
“При прискорених темпах поширення інфекції в світі нам треба знати, які види тварин можуть серйозно ускладнити профілактичні заходи боротьби з ковідом і в якій мірі, — упевнений провідний автор проекту, директор CRG, професор Луїс Серано, — наша розробка допомагає знайти ключ до вирішення цієї проблеми, оскільки знання того, чому норки стають природним резервуаром для коронавірусу, а щури ні — дуже важливо зараз. Ймовірно, ті тварини, які часто контактують з людьми і живуть скупчено більш небезпечні в плані сприйняття ковіда, ніж ті, що живуть вільно”.
Важливо зрозуміти, відзначають автори проекту, чому до цих пір дуже мало інфікованих людьми домашніх тварин, котів і собак, хоча контакти між ними і господарями дуже тісні. В ході дослідження фахівці сформували дві групи. До першої увійшли людина, кішки, тхори, вівери і собаки. У другу — миші, щури, свині кури і качки. Ретельне дослідження показало, що в другій групі не було знайдено навіть слідів коронавірусу, хоча в першій вони були.
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Дослідження велися на генному рівні, була створена математична модель виявлення слідів COVID-19 у всіх випробовуваних. Були відслідковані моделі поведінки коронавірусу по тому як вірус використовує білки-шипи для проникнення в клітини різних тварин. Складність полягає в тому, відзначається в доповіді, що і у людини, і у тварин існує безліч варіантів рецепторів ACE2, відповідальних за проникнення вірусу в клітини.
Примітно, вказують вчені, що у людини, тхорів, кішок, собак і циветт дані рецептори мають найбільшу можливість зв’язуватися з вірусним білком, що їм дає “зелене світло” для захоплення клітини. Тварини з другої групи не володіють такою здатністю і менш небезпечні для людини.
Одночасно, дослідники змогли пояснити, чому одні люди дуже сприйнятливі до коронавірусу, причому переносять його в важких формах, інші ж практично не реагують на потрапляння вірусу в організм. Це пов’язано, за отриманими даними, також з різними варіантами рецептора АСЕ2 у людини, його особливостями зв’язування з спайковим білком (S-протеїн, білок, з якого формується шип вірусу), який “відкриває” шлях до тканин клітини.
“Здійснюючи проект, ми з’ясували, що в спайковому білку відбуваються мутації, які різко знижують здатність вірусу проникати в клітини, — відзначає провідний автор дослідження, науковий співробітник CRG Хав’єр Дельгадо, — в даний час ми формуємо міні-білки на основі людського білка ACE2 з метою „дезорієнтації“ вірусу і запобігання проникненню в клітину інфекції”.
Подібного роду дослідження дозволяють вирішувати не тільки суто наукові проблеми, пов’язані з поширенням коронавірусу, а й орієнтують державні установи охорони здоров’я, підказуючи, які заходи повинні прийняти функціонери цих організацій для ізоляції від людей тварин, найбільш сприйнятливих до ковіду, відзначається в роботі.