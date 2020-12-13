Пандемия: если COVID-19 инфицируются животные, то это значительно осложнит борьбу с вирусом - исследование

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В цепочку распространения на планете вируса SARS-CoV-2 подключились и животные. Об этом сообщили исследователи из Центра геномной регуляции (CRG), расположенного в Барселоне (Испания), которые выяснили, что некоторые виды грызунов обладают повышенной восприимчивостью к ковиду, а это, в свою очередь, существенно осложняет преодоление пандемии на сегодняшний день. О своих выводах ученые рассказали на страницах специализированного издания PLOS Computational Biology, пишет УНН.

В группу особо чувствительных к коронавирусу животных исследователи включили хорьков и их “одноклассников”, в меньшей степени этому подвержены кошки, собаки, некоторые экзотические грызуны типа циветт (небольшие грызуны из регионов Юго-Восточной Азии). Утки, куры, крысы, мыши, свиньи обладают слабой восприимчивостью, по данным ученых, либо полностью защищены от этой инфекции.

“При ускоренных темпах распространения инфекции в мире нам надо знать, какие виды животных могут серьезно осложнить профилактические меры борьбы с ковидом и в какой степени, — уверен ведущий автор проекта, директор CRG, профессор Луис Серано, — наша разработка помогает найти ключ к решению этой проблемы, поскольку знание того, почему норки становятся природным резервуаром для коронавируса, а крысы нет — очень важно сейчас. Вероятно, те животные, которые часто контактируют с людьми и обитают скученно более опасны в плане восприятия ковида, чем живущие свободно”.

Важно понять, отмечают авторы проекта, почему до сих пор очень мало инфицированных людьми домашних животных, кошек и собак, хотя контакты между ними и хозяевами очень тесные. В ходе исследования специалисты сформировали две группы. В первую вошли человек, кошки, хорьки, циветты и собаки. Во вторую — мыши, крысы, свиньи куры и утки. Тщательное исследование показало, что во второй группе не было найдено даже следов коронавируса, хотя в первой они имелись.

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Исследования велись на генном уровне, была создана математическая модель обнаружения следов COVID-19 у всех испытуемых. Были отслежены модели поведения коронавируса по тому как вирус использует белки-шипы для проникновения в клетки различных животных. Сложность заключается в том, отмечается в докладе, что и у человека, и у животных существует множество вариантов рецепторов ACE2, ответственных за проникновение вируса в клетки.

Примечательно, указывают ученые, что у человека, хорьков, кошек, собак и циветт данные рецепторы имеют наибольшую способность связывания с вирусным белком, что им дает “зеленый свет” для захвата клетки. Животные из второй группы не обладают такой способностью и менее опасны для человека.

Одновременно, исследователи смогли объяснить, почему одни люди очень восприимчивы к коронавирусу, причем переносят его в тяжелых формах, другие же практически не реагируют на внедрение вируса в организм. Это связано, по полученным данным, также с разными вариантами рецептора АСЕ2 у человека, его особенностями связывания со спайковым белком (S-протеин, белок, из которого формируется шип вируса), “открывающим” путь к тканям клетки.

“Осуществляя проект, мы выяснили, что в спайковом белке происходят мутации, которые резко снижают способность вируса проникать в клетки, — отмечает ведущий автор исследования, научный сотрудник CRG Хавьер Дельгадо, — в настоящее время мы формируем мини-белки на основе человеческого белка ACE2 с целью „дезориентации“ вируса и предотвращения проникновения в клетку инфекции”.

Подобного рода исследования позволяют решать не только чисто научные проблемы, связанные с распространением коронавируса, но и ориентируют государственные учреждения здравоохранения, подсказывая, какие меры должны принять функционеры этих организаций для изоляции от людей животных, наиболее восприимчивых к ковиду, отмечается в работе.

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