В США впервые обнаружили коронавирус у дикой норки

"Министерство сельского хозяйства США заявило в понедельник, что подтвердило первый известный случай коронавируса у дикого животного - норки. Такое открытие усиливает обеспокоенность относительно вспышек (коронавируса - ред.) у норок, поскольку с августа вирус убил более 15 тыс. выращенных норок в США", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что медики изучают потенциальные риски возможного инфицирования людей от животных, после того как в Дании начали уничтожать 17 млн норок.

"В сообщении USDA сказано, что оно подтвердило случай с "дикой норкой на воле" в штате Юта в рамках надзора за дикой природой вокруг зараженных ферм", - указано в сообщении.

Отмечается, что также тест на COVID-19 сделали нескольким другим видам животных, и результат был отрицательный.

Напомним, исследование показало, что если COVID-19 инфицируются животные, то это значительно осложнит борьбу с вирусом.