Уряд Данії визнав, що не мав законних підстав вимагати масового знищення норок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд Данії визнав, що не мав законних підстав вимагати від власників ферм знищення всіх норок, яких вони розводять, пише УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Розпорядження зробили після того, як у тварин виявили мутацію нового коронавірусу. Вчені попередили, що це може позначитися на ефективності застосування створюваної вакцини проти COVID-19.
Данія — найбільший світовий виробник хутра норки. Популяція цих хижаків у країні становила близько 15-17 мільйонів. Відтоді, як уряд 4 листопада оголосив, що норок слід знищувати, близько двох з половиною мільйонів тварин були вбиті.
“Навіть якщо ми діяли в поспіху, нам слід було чітко розуміти, що необхідні нові законодавчі акти, яких поки що немає. І я прошу вибачення за це”, — заявила 10 листопада прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Влада країни має намір ухвалити закон, який дозволить масово знищувати тварин, а не тільки в місцях, де виявлені спалахи. Тим часом, уряд закликав фермерів не чекати і продовжувати знищення тварин як запобіжний захід.
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