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Уряд Данії визнав, що не мав законних підстав вимагати масового знищення норок

Уряд Данії визнав, що не мав законних підстав вимагати масового знищення норок

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд Данії визнав, що не мав законних підстав вимагати від власників ферм знищення всіх норок, яких вони розводять, пише УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Розпорядження зробили після того, як у тварин виявили мутацію нового коронавірусу. Вчені попередили, що це може позначитися на ефективності застосування створюваної вакцини проти COVID-19.

Данія — найбільший світовий виробник хутра норки. Популяція цих хижаків у країні становила близько 15-17 мільйонів. Відтоді, як уряд 4 листопада оголосив, що норок слід знищувати, близько двох з половиною мільйонів тварин були вбиті.

“Навіть якщо ми діяли в поспіху, нам слід було чітко розуміти, що необхідні нові законодавчі акти, яких поки що немає. І я прошу вибачення за це”, — заявила 10 листопада прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Влада країни має намір ухвалити закон, який дозволить масово знищувати тварин, а не тільки в місцях, де виявлені спалахи. Тим часом, уряд закликав фермерів не чекати і продовжувати знищення тварин як запобіжний захід.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: ВООЗ встановлює обставини передачі нового штамму коронавірусу від норок до людей у Данії

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