Власти Дании признали, что не имели законных оснований требовать массового уничтожения норок

Распоряжение было сделано после того, как у животных обнаружили мутацию нового коронавируса. Ученые предупредили, что это может сказаться на эффективности применения создаваемой вакцины против COVID-19.

Дания — крупнейший мировой производитель меха норки. Популяция этих хищников в стране составляла около 15-17 миллионов. С тех пор, как правительство 4 ноября объявило, что норок следует уничтожать, около двух с половиной миллионов животных были убиты.

“Даже если мы действовали в спешке, нам следовало четко понимать, что необходимы новые законодательные акты, которые пока нет. И я прошу прощения за это”, — заявила 10 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Власти страны намерены принять закон, который позволит массово уничтожать животных, а не только в местах, где обнаружены вспышки. Между тем, правительство призвало фермеров не ждать и продолжать уничтожение животных в качестве меры пресечения.

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