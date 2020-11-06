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Пандемія: ВООЗ встановлює обставини передачі нового штамму коронавірусу від норок до людей у Данії

Київ • УНН

 • 14126 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтримує контакти з фахівцями в Данії та інших країн, вивчаючи обставини передачі нового коронавірусу від норок до людини і прагнучи запобігти поширенню інфекції. Про це заявила в п’ятницю на брифінгу в Женеві експерт ВООЗ Марія ван Керкхове, передає УНН з посиланням також на Twitter ВООЗ.

“Ведеться робота для з’ясування ситуації в Данії”, — сказала вона, позитивно оцінивши контакти на цю тему з колегами в Європейському регіональному бюро ВООЗ в Копенгагені і з данськими фахівцями. В ході досліджень було встановлено “наявність мутацій” коронавірусу, зазначила Керкхове. Експерт нагадала, що “мутації — це нормальна справа” і що “зміни подібного типу у вірусу” спостерігаються з самого початку спалаху COVID-19. У ВООЗ “є глобальна мережа лабораторій, і за еволюцією вірусу стежить спеціальна робоча група”, повідомила вона. У зв’язку з цим представники ВООЗ в різних регіонах планети приділяють увагу стану справ на норкових фермах і надають підтримку країнам в запобіганні поширенню вірусу серед норок.

Брифінг ВООЗ в Женеві, 6 листопада 2020 року:

У свою чергу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан нагадав журналістам, що “завжди є потенціал передачі вірусу від тварин людині”. “Однак на даний момент, згідно з наявними у нас свідченнями, немає вказівок на те, що вірус сильно змінився (в Данії) з точки зору його поведінки”, — сказав він, додавши: “Це все той же вірус”. “Поки рано робити висновок з приводу наслідків цих конкретних мутацій вірусу (на норкових фермах в Данії) в тому, що стосується його передачі, а також посилення тяжкості хвороби, клінічної картини, імунної відповіді або потенційного реагування на вакцину”, — заявила в свою чергу на брифінгу головний науковий фахівець ВООЗ Сумія Свамінатан.

It is normal for viruses to mutate or change over time. But each time a virus goes from humans to animals and back to humans, it can change more. That’s why these reports are concerning. # COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 6, 2020

Scientists have not yet noted changes to the mink -related strain of the # COVID19 virus identified in #Denmark that affect transmissibility, disease severity or reinfection in people. But further evidence is needed.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 6, 2020

Як повідомив раніше в п’ятницю Державний інститут по боротьбі з інфекційними захворюваннями Данії, передача нового коронавірусу від норок людям встановлена в 214 випадках. Штам мутованого коронавірусу, через який Данія знищить 17 млн норок, виявлений у 12 осіб (11 в Північній Ютландії, один — на острові Зеландія) і на п’яти норкових фермах.

Датський уряд ухвалив у середу рішення про знищення всіх норок на звірофермах після виявлення випадків зараження серед тварин для запобігання поширенню мутованого коронавірусу. Інфекція швидко поширилася на 1 139 норкових фермах в Данії. Особливо сильно постраждали господарства Північної Ютландії.

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