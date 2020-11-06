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Пандемия: ВОЗ устанавливает обстоятельства передачи нового штамму коронавируса от норок к людям в Дании

Пандемия: ВОЗ устанавливает обстоятельства передачи нового штамму коронавируса от норок к людям в Дании

Киев  •  УНН

 • 14122 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает контакты со специалистами в Дании и других странах, изучая обстоятельства передачи нового коронавируса от норок к человеку и стремясь предотвратить распространение инфекции. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает УНН со ссылкой также на Twitter ВОЗ.

“Ведется работа для выяснения ситуации в Дании”, — сказала она, позитивно оценив контакты на эту тему с коллегами в Европейском региональном бюро ВОЗ в Копенгагене и с датскими специалистами. В ходе исследований было установлено “наличие мутаций” коронавируса, отметила Керкхове. Эксперт напомнила, что “мутации — это нормальное дело” и что “изменения подобного типа у вируса” наблюдаются с самого начала вспышки COVID-19. У ВОЗ “имеется глобальная сеть лабораторий, и за эволюцией вируса следит специальная рабочая группа”, сообщила она. В этой связи представители ВОЗ в различных регионах планеты уделяют внимание положению дел на норковых фермах и оказывают поддержку странам в предотвращении распространения вируса среди норок.

Брифинг ВОЗ в Женеве, 6 ноября 2020 года:

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан напомнил журналистам, что “всегда имеется потенциал передачи вируса от животных человеку”. “Однако на настоящий момент, согласно имеющимся у нас свидетельствам, нет указаний на то, что вирус сильно изменился (в Дании) с точки зрения его поведения”, — сказал он, добавив: “Это все тот же вирус”. “Пока рано делать вывод по поводу последствий этих конкретных мутаций вируса (на норковых фермах в Дании) в том, что касается его передачи, а также усиления тяжести болезни, клинической картины, иммунного ответа или потенциального реагирования на вакцину”, — заявила в свою очередь на брифинге главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан.

It is normal for viruses to mutate or change over time. But each time a virus goes from humans to animals and back to humans, it can change more. That’s why these reports are concerning. #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 6, 2020

Scientists have not yet noted changes to the mink-related strain of the #COVID19 virus identified in #Denmark  that affect transmissibility, disease severity or reinfection in people. But further evidence is needed.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 6, 2020

Как сообщил ранее в пятницу Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями Дании, передача нового коронавируса от норок людям установлена в 214 случаях. Штамм мутировавшего коронавируса, из-за которого Дания уничтожит 17 млн норок, обнаружен у 12 человек (11 в Северной Ютландии, один — на острове Зеландия) и на пяти норковых фермах.

Датское правительство приняло в среду решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Инфекция быстро распространилась на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

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