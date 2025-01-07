Энергосистема сбалансирована, в то же время ситуация является достаточно динамичной - Минэнерго

В Украине на сегодня энергосистема сбалансирована. В то же время есть понимание, что ситуация достаточно динамична. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Энергосистема на сегодня является сбалансированной, пока не применяются графики ограничения поставок электрической энергии. В то же время мы понимаем, что ситуация является достаточно динамичной. Фактически проводятся аварийно-восстановительные работы, - сказал Колесник.

Он отметил, что тем, что сегодня есть стабильность в энергосистеме, нужно благодарить энергетиков и их системной работе, которая происходит по восстановлению и утилизации последствий тех значительных обстрелов, которые произошли.

Дополнение

2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. россия осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новую тактику, баллистические ракеты и кассетные боеприпасы.

Польша готова увеличить продажи электроэнергии в Украину в случае остановки поставок от Словакии.