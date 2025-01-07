Энергосистема сбалансирована, в то же время ситуация является достаточно динамичной - Минэнерго

ukenru
В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
13:58 • 11840 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
13:21 • 20463 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 109728 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 163725 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 232820 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 473030 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 339317 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454571 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 227784 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187599 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

 • 92986 просмотра
Оккупанты начали незаконную добычу руды в Запорожье

Оккупанты начали незаконную добычу руды в Запорожье

08:53 • 31521 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

09:06 • 82549 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

09:36 • 45391 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

09:46 • 58797 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 119858 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 125508 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 136693 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 209493 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 473030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

09:46 • 58797 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

09:36 • 45391 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

09:06 • 82549 просмотра
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

 • 92986 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 92368 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Энергосистема сбалансирована, в то же время ситуация является достаточно динамичной - Минэнерго

Энергосистема сбалансирована, в то же время ситуация является достаточно динамичной - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 6619 просмотра

Read in English

Заместитель министра энергетики сообщил о сбалансированности энергосистемы без ограничений поставок электроэнергии. 2024 год стал самым сложным из-за 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру.

В Украине на сегодня энергосистема сбалансирована. В то же время есть понимание, что ситуация достаточно динамична. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Энергосистема на сегодня является сбалансированной, пока не применяются графики ограничения поставок электрической энергии. В то же время мы понимаем, что ситуация является достаточно динамичной. Фактически проводятся аварийно-восстановительные работы,

- сказал Колесник.

Он отметил, что тем, что сегодня есть стабильность в энергосистеме, нужно благодарить энергетиков и их системной работе, которая происходит по восстановлению и утилизации последствий тех значительных обстрелов, которые произошли.

Дополнение

2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. россия осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новую тактику, баллистические ракеты и кассетные боеприпасы.

Польша готова увеличить продажи электроэнергии в Украину в случае остановки поставок от Словакии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина
polshaПольша