Польща готова збільшити продажі електроенергії в Україну у разі зупинки поставок від Словаччини
Київ • УНН
Міністр клімату Польщі заявила про готовність збільшити постачання електроенергії в Україну, якщо Словаччина припинить свої поставки. Це відповідь на погрози словацького прем'єра Фіцо щодо можливого припинення енергопостачання.
Польща готова забезпечити Україну електроенергією, у разі якщо Словаччина припинить постачання після своїх погроз. Про це заявила у вівторок міністр клімату і навколишнього середовища країни Пауліна Хенніг-Клоска, пише Reuters, передає УНН.
"Польща зможе збільшити продажі електроенергії в Україну, але тільки якщо Україна попросить про це", - сказала Хенніг-Клоска в інтерв'ю суспільному мовнику TVP Info.
"Наш оператор готовий, питання лише в тому, чи Україна захоче або буде змушена ним скористатися. Поведінка Фіцо суперечить Європі", - додала вона.
Контекст
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив минулого тижня, що правляча коаліція країни розгляне можливість припинення поставок електроенергії в Україну, скорочення допомоги біженцям, а також вимагатиме відновлення транзиту газу або компенсації збитків, яких, за його словами, зазнала Словаччина через припинення поставок російського газу через Україну.
Попри погрози Фіцо, оператор системи передачі електроенергії в Словаччині, державна компанія SEPS, заявила, що забезпечить потенційні поставки електрики в Україну в рамках надання екстреної допомоги відповідно до чинного контракту з "Укренерго".