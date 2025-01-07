Польша готова увеличить продажи электроэнергии в Украину в случае остановки поставок от Словакии

Польша готова обеспечить Украину электроэнергией, в случае если Словакия прекратит поставки после своих угроз. Об этом заявила во вторник министр климата и окружающей среды страны Паулина Хенниг-Клоска, пишет Reuters, передает УНН.

«Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украину, но только если Украина попросит об этом», - сказала Хенниг-Клоска в интервью общественному вещателю TVP Info.

«Наш оператор готов, вопрос лишь в том, захочет ли Украина или будет вынуждена им воспользоваться. Поведение Фицо противоречит Европе», - добавила она.

Контекст

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на прошлой неделе, что правящая коалиция страны рассмотрит возможность прекращения поставок электроэнергии в Украину, сокращения помощи беженцам, а также потребует восстановления транзита газа или компенсации убытков, которые, по его словам, понесла Словакия из-за прекращения поставок российского газа через Украину.

Несмотря на угрозы Фицо, оператор системы передачи электроэнергии в Словакии, государственная компания SEPS, заявила, что обеспечит потенциальные поставки электричества в Украину в рамках оказания экстренной помощи в соответствии с действующим контрактом с «Укрэнерго».