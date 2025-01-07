Енергосистема збалансована, водночас ситуація є досить динамічною - Міненерго

Заступник міністра енергетики повідомив про збалансованість енергосистеми без обмежень постачання електроенергії. 2024 рік став найскладнішим через 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру.

В Україні на сьогодні енергосистема збалансована. Водночас є розуміння, що ситуація досить динамічна. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН. Енергосистема на сьогодні є збалансованою, наразі не застосовуються графіки обмеження постачання електричної енергії. Водночас ми розуміємо, що ситуація є досить динамічною. Фактично проводяться аварійно-відновлювальні роботи, - сказав Колісник. Він зауважив, що тим, що сьогодні є стабільність в енергосистемі, потрібно завдячувати енергетикам та їх системній роботі, яка відбувається по відновленню й утилізації наслідків тих значних обстрілів, які відбулися. Доповнення 2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення. росія здійснила 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру, застосовуючи нову тактику, балістичні ракети та касетні боєприпаси. Польща готова збільшити продажі електроенергії в Україну у разі зупинки поставок від Словаччини.