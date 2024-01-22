У британской герцогини обнаружили рак кожи

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  177466 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  227171 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  196693 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  191259 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  197940 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  186021 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  179557 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  167619 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  163514 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162596 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

У британской герцогини обнаружили рак кожи

У герцогини Йоркской Сары Фергюсон диагностировали рак кожи после лечения рака молочной железы, которое она прошла в прошлом году. Эта новость появилась в то время, когда другие члены британской королевской семьи проходят медицинские процедуры.

Здоровье •   •  2907 просмотра
У британской герцогини обнаружили рак кожи

В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту

Частный российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане вблизи границы с Таджикистаном. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо, судьба двух других остается неизвестной.

Новости Мира •   •  4810 просмотра
В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту

В течение дня россияне 24 раза обстреляли Сумскую область

Россияне 24 раза обстреляли различные населенные пункты Сумской области, всего зафиксировано 96 взрывов. Пострадали Хотинский, Юнаковский, Белопольский, Краснопольский, Великописаревский, Эсманьский, Шалыгинский и Свесский районы.

Война •   •  8886 просмотра
В течение дня россияне 24 раза обстреляли Сумскую область

На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали

В Харьковской области микроавтобус Ford Transit столкнулся лоб в лоб с автомобилем Hyundai, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двое детей. По факту аварии ведется расследование, по результатам которого может начаться досудебное расследование за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Общество •   •  8455 просмотра
На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали

В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ

Ленинградская область в России была приведена в состояние повышенной готовности после ночной атаки беспилотников на терминал в Усть-Луге. Как сообщается, власти пообещали "уничтожить беспилотники в случае их обнаружения".

Война •   •  15295 просмотра
В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ

Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление

Вооруженные силы Украины отрицают свою причастность к обстрелу рынка в Донецке, обвиняя в этом российские войска. По данным местных оккупационных властей, в результате обстрела погибло 27 человек и 25 получили ранения.

Война •   •  16583 просмотра
Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление

Monobank снова под атакой хакеров и подвергается DDoS-атаке

Monobank подвергся масштабной DDoS-атаке вечером 21 января, что подтвердил соучредитель компании Олег Гороховский. Сообщается, что новая волна кибератаки началась в 22:46.

Технологии •   •  15233 просмотра
Monobank снова под атакой хакеров и подвергается DDoS-атаке

В пригороде Берлина упал астероид в пригороде Берлина

Астероид, первоначально названный Sar2736, а теперь зарегистрированный как 2024 BX1, был замечен над Берлином 21 января, прежде чем упал к западу от города. Никаких повреждений не было зафиксировано, и местные жители сейчас ищут обломки астероида.

Новости Мира •   •  19845 просмотра
В пригороде Берлина упал астероид в пригороде Берлина

Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Губернатор штата Флорида, республиканец Рон ДеСантис снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США, выразив поддержку экс-президенту Трампу. Сейчас продолжается борьба за номинацию от республиканцев между Трампом и Никки Хейли.

Новости Мира •   •  20130 просмотра
Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области якобы заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных на фоне больших потерь, нарушая международное гуманитарное право.

Война •   •  23496 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление