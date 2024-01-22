У британской герцогини обнаружили рак кожи

Британские СМИ сообщили, что у Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, диагностирована определенная форма рака кожи, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

64-летняя Фергюсон, которая была замужем за принцем Эндрю, в прошлом году лечилась от рака молочной железы, а теперь у нее обнаружили злокачественную меланому после удаления нескольких родинок.

Она проходит дальнейшее расследование, чтобы убедиться, что это было обнаружено на ранних стадиях. Очевидно, что еще один диагноз, поставленный так быстро после лечения рака молочной железы, вызывает огорчение, но герцогиня остается в хорошем настроении цитирует Sky News ее представителя.

Фергюсон, известная как Ферги, говорила о важности обратиться к врачу для проверки рака после первой операции на раке груди.

Дополнение

О ее новом диагнозе сообщили, когда 75-летний король Чарльз готовится к "корректирующей процедуре" увеличения простаты на этой неделе.

В среду представители королевских властей также объявили, что Кэтрин, жена наследника Чарльза принца Уильяма, перенесла успешную плановую операцию на брюшной полости и будет находиться в больнице в течение двух недель.

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