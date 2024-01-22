У британської герцогині виявили рак шкіри

Британські ЗМІ повідомили, що у Сари Фергюсон, герцогині Йоркської, діагностовано певну форму раку шкіри, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

64-річна Фергюсон, яка була одружена з принцом Ендрю, минулого року лікувалася від раку молочної залози, а тепер у неї виявили злоякісну меланому після видалення кількох родимок.

Вона проходить подальше розслідування, щоб переконатися, що це було виявлено на ранніх стадіях. Очевидно, що ще один діагноз, поставлений так швидко після лікування раку молочної залози, викликає засмучення, але герцогиня залишається в хорошому настрої цитує Sky News її речника.

Фергюсон, відома як Фергі, говорила про важливість звернутися до лікаря для перевірки раку після першої операції на раку грудей.

Доповнення

Про її новий діагноз повідомили, коли 75-річний король Чарльз готується до "коригуючої процедури" збільшення простати цього тижня.

У середу представники королівської влади також оголосили, що Кетрін, дружина спадкоємця Чарльза принца Вільяма, перенесла успішну планову операцію на черевній порожнині та перебуватиме в лікарні протягом двох тижнів.

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