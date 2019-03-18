В Британии запретят рекламу вредной еды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Великобритании хотят ограничить рекламу фастфуда на законодательном уровне, передает УНН со ссылкой на itv.com.
Законодательные изменения инициировало Министерство здравоохранения Великобритании. Новые правила коснутся телевидения и соцсетей. Производители вредной еды и напитков смогут рекламировать свою продукцию после 21.00.
"Каждый третий ребенок покидает начальную школу с избыточным весом или ожирением, а количество детей, отнесенных к категории лиц с серьезным ожирением, находится на рекордно высоком уровне", - говорится в сообщении.
Правительство объявит о запрете в ближайшие дни.
В постсоветских странах, тем временем, пытаются ограничить детей дошкольного и школьного возраста от употребления вредных продуктов, в том числе - снэков.
Так, Эстонский институт здоровья рекомендовал убрать из школ и детских садиков сладости и снэки.
С целью ограничить употребления снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.
В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.
Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.