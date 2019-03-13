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Врачи просят запретить продажу снэков в эстонских школах и садах

Врачи просят запретить продажу снэков в эстонских школах и садах

Киев  •  УНН

 • 7282 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Эстонский институт здоровья рекомендовал убрать из школ и детских садиков сладости и снэки, передает УНН со ссылкой на сообщение института.

Эксперты предлагают ввести запрет на продажу в школах и детсадах страны энергетических напитков, снэков, шоколада, конфет, мороженого, печенья, сладких булочек и пирожных.

Институт также рекомендовал размещать полезные продукты в буфетах школьных и дошкольных учреждениях на видных местах.

Инструкция Института здоровья носит рекомендательный характер.

Согласно данным последнего исследования института здоровья, ожирением страдает десятая часть поступающих в школу детей, а 16% детей имеют лишний вес. Нормальный вес имеют 72% поступающих в школу детей, а у 2% наблюдается недостаток веса.

Как писал УНН, в снэковой продукции содержится вредный для организма человека акриламид. Врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.

С целью ограничить употребления снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.

В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.

Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.

Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.

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