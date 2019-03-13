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Лікарі просять заборонити продаж снеків в естонських школах і дитсадках

Лікарі просять заборонити продаж снеків в естонських школах і дитсадках

Київ • УНН

 • 7285 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Естонський інститут здоров'я рекомендував прибрати з шкіл і дитячих садків солодощі і снеки, передає УНН з посиланням на повідомлення інституту.

Експерти пропонують ввести заборону на продаж в школах і дитсадках країни енергетичних напоїв, снеків, шоколаду, цукерок, морозива, печива, солодких булочок і тістечок.

Інститут також рекомендував розміщувати корисні продукти в буфетах шкільних і дошкільних установ на видних місцях.

Інструкція Інституту здоров'я носить рекомендаційний характер.

Згідно з даними останнього дослідження інституту здоров'я, ожирінням страждає десята частина дітей, які йдуть в школу, а 16% дітей мають зайву вагу. Нормальну вагу мають 72% дітей, які йдуть до школи, а у 2% спостерігається нестача ваги.

Як писав УНН, у снековій продукції міститься шкідливий для організму людини акриламід. Лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, людям у віці, а також вагітним.

З метою обмежити вживання снеків населенням, в РФ вирішили ввести податок на такі продукти.

В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.

Відзначимо, що згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, незважаючи на всі застереження медиків.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована Снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.

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