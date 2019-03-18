У Британії заборонять рекламу шкідливої їжі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Великій Британії хочуть обмежити рекламу фастфуду на законодавчому рівні, передає УНН з посиланням на itv.com.
Законодавчі зміни ініціювало Міністерство охорони здоров'я Великої Британії. Нові правила торкнуться телебачення і соцмереж. Виробники шкідливої їжі і напоїв зможуть рекламувати свою продукцію після 21.00.
"Кожна третя дитина залишає початкову школу з надмірною вагою або ожирінням, а кількість дітей, віднесених до категорії осіб з серйозним ожирінням, перебуває на рекордно високому рівні", - йдеться в повідомленні.
Уряд оголосить про заборону в найближчі дні.
У пострадянських країнах, тим часом, намагаються обмежити дітей дошкільного та шкільного віку від вживання шкідливих продуктів, в тому числі - снеків.
Так, Естонський інститут здоров'я рекомендував прибрати зі шкіл і дитячих садків солодощі і снеки.
З метою обмежити вживання снеків населенням, в РФ вирішили ввести податок на такі продукти.
В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.
Відзначимо, що згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, незважаючи на всі застереження медиків.
Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.