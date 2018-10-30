В Болгарии разоблачили чиновников, которые продавали паспорта украинцам

Отмечается, что в связи с указанным мошенничеством правоохранители арестовали более 20 человек, среди которых были болгарские чиновники.



Заявители вроде платили в 5690 долларов США за получение фальшивых болгарских свидетельств о происхождении.



Полиция провела рейд в офисах Государственного агентства по делам болгар за рубежом. Отмечается, что сотрудники агентства участвовали в продаже поддельных сертификатов покупателям из соседних странах, не являющихся членами ЕС.



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По информации болгарских СМИ, одним из задержанных в результате рейда был председатель Государственного агентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев.



Среди задержанных есть посредники, которые разыскивали граждан Македонии, Украины и Молдовы, желающих получить болгарский паспорт, не имея болгарского происхождения.



По мнению правоохранителей, большинство заявок на фальшивые документы поступили из стран, где проживают значительные по размеру этнические болгарские меньшинства, такие как указанные Молдова, Македония и Украина.



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Некоторые сообщения свидетельствуют, что агентство выдавало около 30 сомнительных свидетельств в неделю.



Прокуроры утверждают, что они расследуют счета агентства, подозревают во взяточничестве, фальсификации и злоупотреблении служащих своим положением.



Как сообщал УНН, украинцы в прошлом году стали лидерами по количеству полученных видов на жительство в ЕС.



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