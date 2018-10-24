Скандал з роздачею паспортів: Україна та Угорщина домовились про консультації в Будапешті

"З питання паспортів ми домовились про комплексні консульські консультації, які пройдуть в Будапешті. Ми зараз визначаємо дату, є декілька можливостей. Нашу делегацію буде очолювати директор консульського департаменту. До неї будуть включені також представники інших міністерств", - сказав він.



За словами міністра, під час консультацій українська та угорська сторони дуже детально говоритимуть про взаємодію в консульській сфері.



"Є чимало відкритих питань: деякі з них технічні, деякі, як ті - хто бачив це відео - аж зовсім не є технічними. І ми завжди кажемо, що порушувати Віденську конвенцію про консульські зносини і українське законодавство на території України ми за визначенням не дамо", - підкреслив Клімкін.



Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.



4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому, Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він має залишити територію держави протягом 72 годин.



Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.



Крім того, в Угорщині заявили, що Київ зволікає зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні та повідомили, що розцінюють такі дії, як "недружній жест".