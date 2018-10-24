Скандал з роздачею паспортів: Україна та Угорщина домовились про консультації в Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна та Угорщина домовились про комплексні консульські консультації для вирішення питань, зокрема, щодо видачі паспортів мешканцям Закарпаття в угорському консульстві у Береговому. Про це сьогодні розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі зі своїм колегою з Угорщини Петером Сійярто у Варшаві, передає УНН.
"З питання паспортів ми домовились про комплексні консульські консультації, які пройдуть в Будапешті. Ми зараз визначаємо дату, є декілька можливостей. Нашу делегацію буде очолювати директор консульського департаменту. До неї будуть включені також представники інших міністерств", - сказав він.
За словами міністра, під час консультацій українська та угорська сторони дуже детально говоритимуть про взаємодію в консульській сфері.
"Є чимало відкритих питань: деякі з них технічні, деякі, як ті - хто бачив це відео - аж зовсім не є технічними. І ми завжди кажемо, що порушувати Віденську конвенцію про консульські зносини і українське законодавство на території України ми за визначенням не дамо", - підкреслив Клімкін.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.
4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому, Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він має залишити територію держави протягом 72 годин.
Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.
Крім того, в Угорщині заявили, що Київ зволікає зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні та повідомили, що розцінюють такі дії, як "недружній жест".