Скандал с раздачей паспортов: Украина и Венгрия договорились о консультациях в Будапеште

"По вопросу паспортов мы договорились о комплексных консульских консультациях, которые пройдут в Будапеште. Мы сейчас определяем дату, есть несколько возможностей. Нашу делегацию будет возглавлять директор консульского департамента. В нее будут включены также представители других министерств", - сказал он.



По словам министра, во время консультаций украинская и венгерская стороны будут очень подробно говорить о взаимодействии в консульской сфере.



"Есть много открытых вопросов: некоторые из них технические, некоторые, как те - кто видел это видео - вплоть вовсе не являются техническими. И мы всегда говорим, что нарушать Венскую конвенцию о консульских сношениях и украинское законодательство на территории Украины мы по определению не дадим", - подчеркнул Климкин.



Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.



4 октября из-за раздачу венгерского гражданства в Берегово, Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен покинуть территорию государства в течение 72 часов.



Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.



Кроме того, в Венгрии заявили, что Киев медлит с одобрением кандидатуры нового венгерского посла в Украине и сообщили, что расценивают такие действия, как "недружественный жест".