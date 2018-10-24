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Скандал с раздачей паспортов: Украина и Венгрия договорились о консультациях в Будапеште

Скандал с раздачей паспортов: Украина и Венгрия договорились о консультациях в Будапеште

Киев  •  УНН

 • 18197 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина и Венгрия договорились о комплексных консульских консультациях для решения вопросов, в частности, выдачи паспортов жителям Закарпатья в венгерском консульстве в Берегово. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Варшаве, передает УНН.

"По вопросу паспортов мы договорились о комплексных консульских консультациях, которые пройдут в Будапеште. Мы сейчас определяем дату, есть несколько возможностей. Нашу делегацию будет возглавлять директор консульского департамента. В нее будут включены также представители других министерств", - сказал он.

По словам министра, во время консультаций украинская и венгерская стороны будут очень подробно говорить о взаимодействии в консульской сфере.

"Есть много открытых вопросов: некоторые из них технические, некоторые, как те - кто видел это видео - вплоть вовсе не являются техническими. И мы всегда говорим, что нарушать Венскую конвенцию о консульских сношениях и украинское законодательство на территории Украины мы по определению не дадим", - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

4 октября из-за раздачу венгерского гражданства в Берегово, Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен покинуть территорию государства в течение 72 часов.

Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.

Кроме того, в Венгрии заявили, что Киев медлит с одобрением кандидатуры нового венгерского посла в Украине и сообщили, что расценивают такие действия, как "недружественный жест".

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