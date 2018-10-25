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Банда у Польщі підробляла польські паспорти для громадян України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Співробітники прикордонної служби Польщі викрили організовану злочинну групу, яка допомагала українцям незаконно потрапити до Великої Британії. Підозрювані здобували польські паспорти та посвідчення особи і завдяки гриму робили громадян України схожими на осіб на світлинах у документах. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо". 

За інформацією Бескидського відділу Прикордонної служби, є четверо підозрюваних, троє поляків та українець.

Лідером злочинної групи був 32-річний безробітний житель Перемишля. Його завданням було координувати роботу інших осіб, як в Україні, так і в Польщі.

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"Українські члени групи мали шукати в Україні людей, котрі хочуть виїхати до Великої Британії. Вони також відправляли до Польщі їхні світлини", – сказала речниця Бескидського відділу прикордонної служби майор Ельжбєта Пікор.

Потім польські члени злочинної групи шукали, зокрема, серед жителів Підкарпатського воєводства людей, схожих на "клієнтів" з України. Вони також переконували поляків продати їхні посвідчення особи та паспорти. За документи їм платили від 200 до 500 злотих.

"У разі необхідності українським клієнтам підбирали зображення до польського документа завдяки накладанню відповідного гриму, наприклад, фарбували або подовжували волосся, приклеювали вуса, або підробляли світлини у польських документах", – повідомила Ельжбєта Пікор.

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Вона додала, що за польські документи українці платили від 2 до 3 тис. євро, а якщо до послуги входило також переправлення до Великої Британії, то сума збільшувалася ще на тисячу євро.

Як вдалося з’ясувати, таким чином група переправила на захід Європи щонайменше кільканадцять громадян України.

"Підозрювані організували українцям транспорт до кордону з Німеччини, звідки українці продовжували подорож уже самі", – додала майор Пікор.

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Як повідомляв УНН, поляки незаконно переправили до своєї країни майже дві тисячі українців

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