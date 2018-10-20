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Українець хотів вивезти до Польщі паспорти і медалі часів СРСР

Українець хотів вивезти до Польщі паспорти і медалі часів СРСР

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Українець намагався вивезти через пункт пропуску "Краківець" до Польщі паспортні бланки та медалі часів СРСР. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Ордени, медалі, документи до них, понад 900 паспортних бланків Радянського Союзу та інші предмети з подібною символікою намагався незаконно перевезти через кордон сьогодні вночі наш співвітчизник з Чернівецької області", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, громадянин 1972 року народження слідував за кордон через пункт пропуску "Краківець". Під час прикордонного контролю, в автомобілі подорожнього правоохоронці виявили коробки з цими предметами.

Щодо цього випадку поінформовано представників Нацполіції України, які в подальшому вилучили зазначені речі. Рішення щодо кваліфікації дій громадянина, а також відносно предметів, які він перевозив через державний кордон України, прийматимуть правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі влаштували погоню за BMW з прапором СРСР.

Українські Національні Новини

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