Українець хотів вивезти до Польщі паспорти і медалі часів СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Українець намагався вивезти через пункт пропуску "Краківець" до Польщі паспортні бланки та медалі часів СРСР. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Ордени, медалі, документи до них, понад 900 паспортних бланків Радянського Союзу та інші предмети з подібною символікою намагався незаконно перевезти через кордон сьогодні вночі наш співвітчизник з Чернівецької області", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, громадянин 1972 року народження слідував за кордон через пункт пропуску "Краківець". Під час прикордонного контролю, в автомобілі подорожнього правоохоронці виявили коробки з цими предметами.
Щодо цього випадку поінформовано представників Нацполіції України, які в подальшому вилучили зазначені речі. Рішення щодо кваліфікації дій громадянина, а також відносно предметів, які він перевозив через державний кордон України, прийматимуть правоохоронці.
Нагадаємо, в Одесі влаштували погоню за BMW з прапором СРСР.