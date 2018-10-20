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Украинец хотел вывезти в Польшу паспорта и медали времен СССР

Украинец хотел вывезти в Польшу паспорта и медали времен СССР

Киев  •  УНН

 • 16556 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинец пытался вывезти через пункт пропуска "Краковец" в Польшу паспортные бланки и медали времен СССР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Ордена, медали, документы к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой пытался незаконно перевезти через границу сегодня ночью наш соотечественник из Черновицкой области", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, гражданин 1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец". Во время пограничного контроля, в автомобиле путника правоохранители обнаружили коробки с этими предметами.

Об этом случае проинформированы представители Нацполиции Украины, которые в дальнейшем изъяли указанные вещи. Решение о квалификации действий гражданина, а также относительно предметов, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители.

Напомним, в Одессе устроили погоню за BMW с флагом СССР.

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