До України із Польщі намагались ввезти колекцію старожитностей і монет
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Пакунок із старовинними монетами та виробами з кольорового металу знайшли у рейсовому автобусі, який прямував із Польщі до України. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили приховані від контролю речі, які, ймовірно, мають історичну та культурну цінність”, — йдеться у повідомленні.
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У четвер, 25 жовтня, в пункт пропуску “Рава-Руська” прибув з Польщі рейсовий автобус Neoplan української реєстрації.
Враховуючи всі аналізи ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.
У ході подальшої перевірки автобуса, у багажному відділені, а саме серед особистих речей пасажирів, правоохоронці знайшли пакунок із цінними речами. Зокрема у ньому знаходились 113 старовинних монет різних років випуску та вироби з кольорового металу: 9 підсвічників, 5 великих та 1 маленька підкови, годинник, 5 хрестів та два вироби у вигляді комах.
Зі слів водія, нашого співвітчизника 1961 року народження, пакунок йому передав на Варшавському автовокзалі громадянин Польщі.
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Виявлені предмети вилучено встановленим порядком працівниками ДФС. Очікується прибуття експертів з метою надання оцінки знахідкам.
Раніше до Італії намагались вивезти цінну археологічну знахідку часів Римської імперії.