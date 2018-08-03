Цінну археологічну знахідку часів Римської імперії намагались вивезти до Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У пункті пропуску “Тиса” виявлено монети, яким близько 2 000 років. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Прикордонники Чопського загону, за інформацією співробітників Служби Безпеки, та спільно з митниками завадили вивозу за кордон старовинних монет”, — йдеться у повідомленні.
У пункті пропуску “Тиса” в ході додаткового огляду мікроавтобуса “Мерседес” української реєстрації прикордонники виявили 10 срібних монет часів Римської Імперії, яким близько 2 000 років.
Пакунок зі срібними денаріями працівники пункту пропуску виявили серед посилок, що перевозили до Італії. Вартість такої знахідки визначатимуть експерти.
Нагадаємо, наприкінці травня у міжнародному пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники вилучили колекцію срібних монет Перу 1831 року. А у липні до РФ намагались вивезти монети часів дитинства Тараса Шевченка.