Ценную археологическую находку времен Римской империи пытались вывезти в Италию

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В пункте пропуска “Тиса” обнаружены монеты, которым около 2000 лет. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“Пограничники Чопского отряда, по информации сотрудников Службы безопасности, и совместно с таможенниками помешали вывозу за границу старинных монет”, — говорится в сообщении.

В пункте пропуска “Тиса” в ходе дополнительного осмотра микроавтобуса “Мерседес” украинской регистрации пограничники обнаружили 10 серебряных монет времен Римской Империи, которым около 2000 лет.

Пакет с серебряными денариями работники пункта пропуска обнаружили среди посылок, которые перевозили в Италию. Стоимость такой находки будут определять эксперты.

Напомним, в конце мая в международном пункте пропуска “Борисполь” пограничники изъяли коллекцию серебряных монет Перу 1831 года. А в июле в РФ пытались вывезти монеты времен детства Тараса Шевченко.

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