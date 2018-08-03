Дніпрянина судитимуть за вивезення зброї скіфів до РФ

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. На лаві підсудних опинився мешканець м.Дніпра, який намагався незаконно перевезти культурні цінності до Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської області, передає УНН.

“Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно громадянина за вчинення закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей, підроблення та використання завідомо підроблених документів (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1, 4 ст. 358 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у червні 2018 року вказаний громадянин, використовуючи підроблений паспорт, намагався незаконно перевезти до Російської Федерації 47 предметів, які є археологічною колекцією скіфських старожитностей та Ольвії 8 ст. — 1 ст. до н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.

Під час проведення митно-прикордонного огляду зловмисника було викрито правоохоронними органами.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, 2 серпня цінну археологічну знахідку часів Римської імперії намагались вивезти до Італії.

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