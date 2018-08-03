Днепрянина будут судить за вывоз оружия скифов в РФ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 13163 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 75081 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118619 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126523 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165937 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152234 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140236 просмотра

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7 марта, 13:58 • 130339 просмотра

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КИЕВ. 3 августа. УНН. На скамье подсудимых оказался житель г.Днепра, который пытался незаконно перевезти культурные ценности в Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской области, передает УНН.

“Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина за совершение законченного покушения на контрабанду культурных ценностей, подделки и использования заведомо поддельных документов (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2018 года указанный гражданин, используя поддельный паспорт, пытался незаконно вывезти в Российскую Федерацию 47 предметов, которые являются археологической коллекцией скифских древностей и Ольвии 8 ст. — 1 ст. до н.э. и принадлежат к культурным ценностям, имеющим историческое значение.

Во время проведения таможенно-пограничного досмотра злоумышленника разоблачили правоохранительные органы.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, 2 августа ценную археологическую находку времен Римской империи пытались вывезти в Италию.

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