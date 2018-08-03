Днепрянина будут судить за вывоз оружия скифов в РФ

“Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина за совершение законченного покушения на контрабанду культурных ценностей, подделки и использования заведомо поддельных документов (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2018 года указанный гражданин, используя поддельный паспорт, пытался незаконно вывезти в Российскую Федерацию 47 предметов, которые являются археологической коллекцией скифских древностей и Ольвии 8 ст. — 1 ст. до н.э. и принадлежат к культурным ценностям, имеющим историческое значение.



Во время проведения таможенно-пограничного досмотра злоумышленника разоблачили правоохранительные органы.



Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, 2 августа ценную археологическую находку времен Римской империи пытались вывезти в Италию.