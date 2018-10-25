В Украину из Польши пытались ввезти коллекцию древностей и монет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108489 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116468 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154926 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148121 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138262 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129065 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173921 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Украину из Польши пытались ввезти коллекцию древностей и монет

В Украину из Польши пытались ввезти коллекцию древностей и монет

Киев  •  УНН

 • 10840 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Пакет со старинными монетами и изделиями из цветного металла нашли в рейсовом автобусе, который следовал из Польши в Украину. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

“Сотрудники Госпогранслужбы на украинско-польской границе обнаружили спрятанные от контроля вещи, которые, вероятно, имеют историческую и культурную ценность”, — говорится в сообщении.

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В четверг, 25 октября, в пункт пропуска “Рава-Русская” прибыл из Польши рейсовый автобус Neoplan украинской регистрации.

Учитывая все анализы риска возможного незаконного перемещения товаров, пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможенной службы инициировали углубленный осмотр транспортного средства.

В ходе дальнейшей проверки автобуса, в багажном отделении, а именно среди личных вещей пассажиров, правоохранители нашли пакет с ценными вещами. В частности, в нем находились 113 старинных монет разных годов выпуска и изделия из цветного металла: 9 подсвечников, 5 больших и 1 маленькая подковы, часы, 5 крестов и два изделия в виде насекомых.

По словам водителя, нашего соотечественника 1961 года, пакет ему передал на Варшавском автовокзале гражданин Польши.

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Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке работниками ГФС. Ожидается прибытие экспертов с целью предоставления оценки находкам.

Ранее в Италию пытались вывезти ценную археологическую находку времен Римской империи.

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