В Украину из Польши пытались ввезти коллекцию древностей и монет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Пакет со старинными монетами и изделиями из цветного металла нашли в рейсовом автобусе, который следовал из Польши в Украину. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“Сотрудники Госпогранслужбы на украинско-польской границе обнаружили спрятанные от контроля вещи, которые, вероятно, имеют историческую и культурную ценность”, — говорится в сообщении.
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В четверг, 25 октября, в пункт пропуска “Рава-Русская” прибыл из Польши рейсовый автобус Neoplan украинской регистрации.
Учитывая все анализы риска возможного незаконного перемещения товаров, пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможенной службы инициировали углубленный осмотр транспортного средства.
В ходе дальнейшей проверки автобуса, в багажном отделении, а именно среди личных вещей пассажиров, правоохранители нашли пакет с ценными вещами. В частности, в нем находились 113 старинных монет разных годов выпуска и изделия из цветного металла: 9 подсвечников, 5 больших и 1 маленькая подковы, часы, 5 крестов и два изделия в виде насекомых.
По словам водителя, нашего соотечественника 1961 года, пакет ему передал на Варшавском автовокзале гражданин Польши.
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Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке работниками ГФС. Ожидается прибытие экспертов с целью предоставления оценки находкам.
Ранее в Италию пытались вывезти ценную археологическую находку времен Римской империи.