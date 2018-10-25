Банда в Польше подделывала польские паспорта для граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сотрудники пограничной службы Польши разоблачили организованную преступную группу, которая помогала украинцам незаконно попасть в Великобританию. Подозреваемые сбывали польские паспорта и удостоверения личности и благодаря гриму делали граждан Украины похожими на лиц на фотографиях в документах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По информации Бескидского отдела Пограничной службы, есть четверо подозреваемых, трое поляков и украинец.
Лидером преступной группы был 32-летний безработный житель Перемышля. Его задачей было координировать работу других лиц, как в Украине, так и в Польше.
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"Украинские члены группы должны были искать в Украине людей, которые хотят уехать в Великобританию. Они также отправляли в Польшу их фотографии", - сказала пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы майор Эльжбета Пикор.
Затем польские члены преступной группы искали, в частности, среди жителей Подкарпатского воеводства людей, похожих на "клиентов" из Украины. Они также убеждали поляков продать их удостоверения личности и паспорта. За документы им платили от 200 до 500 злотых.
"В случае необходимости украинским клиентам подбирали изображения в польский документа благодаря наложению соответствующего грима, например, красили или удлиняли волосы, приклеивали усы, или подделывали фотографии в польских документах", - сообщила Эльжбета Пикор.
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Она добавила, что за польские документы украинцы платили от 2 до 3 тыс. евро, а если к услуге входило также переправки в Великобританию, то сумма увеличивалась еще на тысячу евро.
Как удалось выяснить, таким образом группа переправила на запад Европы по меньшей мере несколько граждан Украины.
"Подозреваемые организовали украинцам транспорт до границы с Германией, откуда украинцы продолжали путешествие уже сами", - добавила майор Пикор.
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Как сообщал УНН, поляки незаконно переправили в свою страну почти две тысячи украинцев.