У Болгарії викрили чиновників, які продавали паспорти українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прокурори в Болгарії повідомили про викриття чиновників на шахрайстві, внаслідок якого тисячі людей нелегально отримали болгарське громадянство - а разом з тим - право подорожувати і працювати по всьому Європейському Союзу, передає УНН з посиланням на BBC.
Зазначається, що у зв’язку з зазначеним шахрайством правоохоронці заарештували понад 20 осіб, серед яких були болгарські чиновники.
Заявники начебто платили до 5 690 доларів США за отримання фальшивих болгарських свідоцтв про походження.
Поліція провела рейд в офісах Державного агентства у справах болгар за кордоном. Зазначається, що співробітники агентства брали участь у продажу підроблених сертифікатів покупцям з сусідніх країнах, що не є членами ЄС.
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За інформацією болгарських ЗМІ, одним з затриманих внаслідок рейду був голова Державного агентства у справах болгар за кордоном Петр Харалампієв.
Серед затриманих є посередники, які розшукували громадян Македонії, України та Молдови, які бажають отримати болгарський паспорт, не маючи болгарського походження.
На думку правоохоронців, більшість заявок на фальшиві документи надійшли з країн, де проживають значні за розміром етнічні болгарські меншини, такі як зазначені Молдова, Македонія та Україна.
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Деякі повідомлення свідчать, що агентство видавало близько 30 сумнівних свідоцтв на тиждень.
Прокурори стверджують, що вони розслідують рахунки агентства, яке підозрюють в хабарництві, фальсифікації та зловживанні службовців своїм становищем.
Як повідомляв УНН, українці торік стали лідерами за кількістю отриманих посвідок на проживання в ЄС.
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