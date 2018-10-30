У Болгарії викрили чиновників, які продавали паспорти українцям

ukru
Ексклюзив
15:27 • 33867 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 67479 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 119899 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 104451 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 97007 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 109987 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 128328 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74345 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82581 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 165053 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.7 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 64398 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 113489 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 91063 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 71008 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 69156 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 119912 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 128333 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 165055 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 508884 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 588606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 9609 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 11881 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 23244 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54018 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58015 перегляди
Актуальне
У Болгарії викрили чиновників, які продавали паспорти українцям

У Болгарії викрили чиновників, які продавали паспорти українцям

Київ • УНН

 • 22776 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прокурори в Болгарії повідомили про викриття чиновників на шахрайстві, внаслідок якого тисячі людей нелегально отримали болгарське громадянство - а разом з тим - право подорожувати і працювати по всьому Європейському Союзу, передає УНН з посиланням на BBC.

Зазначається, що у зв’язку з зазначеним шахрайством правоохоронці заарештували понад 20 осіб, серед яких були болгарські чиновники.

Заявники начебто платили до 5 690 доларів США за отримання фальшивих болгарських свідоцтв про походження.

Поліція провела рейд в офісах Державного агентства у справах болгар за кордоном. Зазначається, що співробітники агентства брали участь у продажу підроблених сертифікатів покупцям з сусідніх країнах, що не є членами ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Банда у Польщі підробляла польські паспорти для громадян України

За інформацією болгарських ЗМІ, одним з затриманих внаслідок рейду був голова Державного агентства у справах болгар за кордоном Петр Харалампієв.

Серед затриманих є посередники, які розшукували громадян Македонії, України та Молдови, які бажають отримати болгарський паспорт, не маючи болгарського походження.

На думку правоохоронців, більшість заявок на фальшиві документи надійшли з країн, де проживають значні за розміром етнічні болгарські меншини, такі як зазначені Молдова, Македонія та Україна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скандал з роздачею паспортів: Україна та Угорщина домовились про консультації в Будапешті

Деякі повідомлення свідчать, що агентство видавало близько 30 сумнівних свідоцтв на тиждень.

Прокурори стверджують, що вони розслідують рахунки агентства, яке підозрюють в хабарництві, фальсифікації та зловживанні службовців своїм становищем.

Як повідомляв УНН, українці торік стали лідерами за кількістю отриманих посвідок на проживання в ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СБУ прокоментували скандал з угорськими паспортами

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10