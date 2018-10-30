У Болгарії викрили чиновників, які продавали паспорти українцям

Зазначається, що у зв’язку з зазначеним шахрайством правоохоронці заарештували понад 20 осіб, серед яких були болгарські чиновники.



Заявники начебто платили до 5 690 доларів США за отримання фальшивих болгарських свідоцтв про походження.



Поліція провела рейд в офісах Державного агентства у справах болгар за кордоном. Зазначається, що співробітники агентства брали участь у продажу підроблених сертифікатів покупцям з сусідніх країнах, що не є членами ЄС.



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За інформацією болгарських ЗМІ, одним з затриманих внаслідок рейду був голова Державного агентства у справах болгар за кордоном Петр Харалампієв.



Серед затриманих є посередники, які розшукували громадян Македонії, України та Молдови, які бажають отримати болгарський паспорт, не маючи болгарського походження.



На думку правоохоронців, більшість заявок на фальшиві документи надійшли з країн, де проживають значні за розміром етнічні болгарські меншини, такі як зазначені Молдова, Македонія та Україна.



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Деякі повідомлення свідчать, що агентство видавало близько 30 сумнівних свідоцтв на тиждень.



Прокурори стверджують, що вони розслідують рахунки агентства, яке підозрюють в хабарництві, фальсифікації та зловживанні службовців своїм становищем.



Як повідомляв УНН, українці торік стали лідерами за кількістю отриманих посвідок на проживання в ЄС.



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