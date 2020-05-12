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В марте объемы производства в сельском хозяйстве уменьшились на 5,2%

Киев • УНН

 • 29663 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В марте 2020 года в сельском хозяйстве упал уровень производства на более чем 5%. Карантин привел к уменьшению экспорта мяса птицы и яиц. Об этом сообщили во вторник в Минэкономики, передает УНН.

В марте объемы производства в сельском хозяйстве уменьшились на 5,2%

"В сельском хозяйстве в марте 2020 года произошло уменьшение объемов производства на 5,2% ( "плюс" 1% в феврале 2020 года). Учитывая сезонный характер производства растениеводческой продукции, с января по май валовая продукция сельского хозяйства формируется исключительно за счет производства продукции животноводства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что введение беспрецедентных карантинных мероприятий, в частности в странах-торговых партнерах, отразилось на существенном уменьшении экспорта мяса птицы и яиц в марте месяце.

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Так, в январе-марте 2020 года произошло сокращение производства яиц (впервые с 2016 года) и объемов выращивания сельскохозяйственных животных (в живой массе) на предприятиях, что осложнялось снижением спроса на мясо со стороны предприятий общественного питания в условиях их закрытия на период карантина. Кроме того, из-за высоких финансовых затрат в выращивании поголовья крупного рогатого скота, продолжает наблюдаться сокращение производства молока.

Напомним, что объемы промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%, однако с учетом коррекции на эффект календарных дней - на 8,6%.

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