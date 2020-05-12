У березні рівень промвиробництва впав на 7,7% - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Обсяги промислового виробництва в березні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%, однак з урахуванням корекції на ефект календарних днів — на 8,6%. Про це повідомили у вівторок у Мінекономіки, передає УНН.
“У березні 2020 року у промисловості, як і очікувалося, падіння виробництва поглибилось до 7,7% (порівняно з „мінус“ 1,5% у лютому 2020 року), з урахуванням ефекту календарних днів — до 8,6%”, — йдеться у повідомленні.
Так, прискорення падіння спостерігалося у всіх основних підвидах промисловості, зокрема, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — до 10,0% (“мінус” 1,8% у лютий 2020 року), у переробній промисловості — до 8,5% (“мінус” 0,4% відповідно) та добувній промисловості — до 4,3% (“мінус” 4,1% відповідно).
Повідомляється, що це стало відображенням високої бази порівняння минулого року, теплих погодних умов та накопичених в попередні періоди проблем, зважаючи на поки ще слабкий ефект впливу протягом березня на промислове виробництво запроваджених карантинних заходів.
“Негативний ефект від пандемії у березні переважно зазнало виробництва, що залежать від світового попиту (металургія та машинобудування). В той час як, навпаки, через збільшення попиту збільшилося виробництво фармацевтичної продукції та побутової хімії”, — зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, що Мінекономіки оцінило скорочення ВВП у І кварталі цього року на рівні 1,2%.