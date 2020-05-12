Мінекономіки оцінило скорочення ВВП у І кварталі цього року на рівні 1,2%

"Як і очікувалось, за результатами березня падіння економіки поглибилося. Так за підсумками січня-березня скорочення зведеного індексу виробництва (ЗІВ) становило 3,8% (падіння на 1,8% у січні-лютому 2020 року)", - повідомили у міністерстві.

Як вказано, з одного боку, це відбулося через ефект бази порівняння (у січні-березні 2019 року зростання ЗІВ становило 2,6% проти 0,5% у січні-лютому 2019 року), що, відповідно, відобразилося на падінні більшості показників економічної активності (найбільш відчутне у будівництві), окрім роздрібної торгівлі, яка хоча і продемонструвала зростання, але у березні мала динаміку на уповільнення.

З іншого, як зазначається, у березні окремі підвиди виробничої діяльності почали відчувати початковий негативний вплив від поширення у світі COVID-19 (зокрема, через логістичні проблеми та зменшення попиту у світі на вітчизняну промислову та сільськогосподарську продукцію на тлі падіння економічної активності) та запровадження карантинних заходів для стримування пандемії в середині країни.

"У комплексі з поєднанням дії стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, скорочення обсягів ВВП у січні-березні оцінено Мінекономіки на рівні дещо вищому ніж прогнозувалося раніше – 1,2% проти прогнозованих 0,9% (зменшення у січні-лютому 2020 року оцінено на 0,2%, зростання у січні-березні 2019 року становило 2,9%)", - підсумували у Мінекономіки.

Нагадаємо, НБУ на тлі пандемії прогнозує скорочення ВВП у другому кварталі на 11%.