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Минэкономики оценило сокращение ВВП в I квартале этого года на уровне 1,2%

Киев • УНН

 • 13269 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. На фоне пандемии и введенных в Украине ограничений в связи с этим Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает сокращение ВВП страны в первом квартале 2020 года на уровне 1,2%, что несколько выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом сообщили во вторник в Минэкономики, передает УНН.

Минэкономики оценило сокращение ВВП в I квартале этого года на уровне 1,2%

"Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось. Так по итогам января-марта сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 3,8% (падение на 1,8% в январе-феврале 2020 года)", - сообщили в министерстве.

Как указано, с одной стороны, это произошло из-за эффекта базы сравнения (в январе-марте 2019 года рост СИП составил 2,6% против 0,5% в январе-феврале 2019=го), что, соответственно, отразилось на падении большинства показателей экономической активности (наиболее ощутимо в строительстве), кроме розничной торговли, которая хотя и продемонстрировала рост, но в марте имела динамику замедления.

С другой, как отмечается, в марте отдельные подвиды производственной деятельности начали испытывать начальное негативное влияние от распространения в мире COVID-19 (в частности, из-за логистических проблем и уменьшения спроса в мире на отечественную промышленную и сельскохозяйственную продукцию на фоне падения экономической активности) и введения карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

"В комплексе с сочетанием действия сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-марте оценено Минэкономики на уровне несколько выше, чем прогнозировалось ранее - 1,2% против прогнозируемых 0,9% (уменьшение в январе-феврале 2020 года оценено на 0,2%, рост в январе-марте 2019-го составил 2,9%)", - подытожили в Минэкономики.

Напомним, НБУ на фоне пандемии прогнозирует сокращение ВВП во втором квартале на 11%.

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