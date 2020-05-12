В марте уровень промпроизводства упал на 7,7% - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Объемы промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%, однако с учетом коррекции на эффект календарных дней — на 8,6%. Об этом сообщили во вторник в Минэкономики, передает УНН.
“В марте 2020 года в промышленности, как и ожидалось, падение производства углубилось до 7,7% (по сравнению с” минус “1,5% в феврале 2020 года), с учетом эффекта календарных дней — до 8,6%”, — говорится в сообщении.
Так, ускорение падения наблюдалось во всех основных подвидах промышленности, в частности, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — до 10,0% (“минус” 1,8% по февраль 2020 года), в перерабатывающей промышленности — до 8, 5% (“минус” 0,4% соответственно) и добывающей промышленности — до 4,3% (“минус” 4,1% соответственно).
Сообщается, что это стало отражением высокой базы сравнения прошлого года, теплых погодных условий и накопленных в предыдущие периоды проблем, несмотря на пока еще слабый эффект воздействия в течение марта на промышленное производство введенных карантинных мероприятий.
“Негативный эффект от пандемии в марте преимущественно претерпело производства, которые зависят от мирового спроса (металлургия и машиностроение). В то время как, наоборот, из-за увеличения спроса увеличилось производство фармацевтической продукции и бытовой химии”, — говорится в сообщении.
Напомним, что Минэкономики оценило сокращение ВВП в I квартале этого года на уровне 1,2%.