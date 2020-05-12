У березні обсяги виробництва у сільському господарстві зменшились на 5,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У березні 2020 року в сільському господарстві впав рівень виробництва на понад 5%. Карантин призвів до зменшенні експорту м’яса птиці та яєць. Про це повідомили у вівторок у Мінекономіки, передає УНН.
"У сільському господарстві у березні 2020 року відбулося зменшення обсягів виробництва на 5,2% ("плюс" 1% у лютому 2020 року). Зважаючи на сезонний характер виробництва рослинницької продукції, з січня по травень валова продукція сільського господарства формується виключно за рахунок виробництва продукції тваринництва", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що введення безпрецедентних карантинних заходів, зокрема у країнах-торгових партнерах, відобразилося на суттєвому зменшенні експорту м’яса птиці та яєць у березні місяці.
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Так, у січні-березні 2020 року відбулося скорочення виробництва яєць (вперше з 2016 року) та обсягів вирощування сільськогосподарських тварин (у живій масі) у підприємствах, що ускладнювалося зниженням попиту на м’ясо з боку закладів громадського харчування в умовах їх закриття на період карантину. Крім того, через високі фінансові затрати у вирощуванні поголів’я великої рогатої худоби, продовжує спостерігатися скорочення виробництва молока.
Нагадаємо, що обсяги промислового виробництва в березні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%, однак з урахуванням корекції на ефект календарних днів — на 8,6%.