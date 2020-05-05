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Мінекономіки заявило про відсутність дефіциту продуктів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. На сьогодні в Україні забезпечена продовольча безпека, відсутній дефіцит у магазинах, а ціни на продукти нормалізувались. Про це сказав у вівторок на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

Мінекономіки заявило про відсутність дефіциту продуктів в Україні

“Ми вважаємо, що має бути збережений продовольчий баланс — це продовольча безпека, відсутність дефіциту в магазинах, нормалізація цін і в той же час підтримка виробників для того щоб вони могли отримати і приносити валюту в державу. Ми досягли всі ці три цілі на даний момент. Тобто у нас дефіциту продуктового немає”, — сказав Петрашко.

З його слів, було певне коливання цін на продовольчі товари в кінці березня, але з 1 квітня росту цін практично не відбувається по більшості товарних груп — “навпаки йде зниження”.

“На даний момент ми не приймаємо обмежувальних заходів, але у постійному діалозі для того щоб люди могли бути спокійні в тому що ми як уряд, як Офіс Президента, моніторимо ситуацію, вона знаходиться під повним контролем. Не буде ніякого ані дефіциту хліба, ні кормів для худоби, для м’ясної групи, яка в Україні виробляється. В той же час буде збережений цивілізований підхід до експорту”, — додав міністр.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, у квітні ціни на групу товарів, що подорожчали на фоні карантину, прийшли до нормального рівня.

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