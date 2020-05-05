Минэкономики заявило об отсутствии дефицита продуктов в Украине

“Мы считаем, что должен быть сохранен продовольственный баланс — это продовольственная безопасность, отсутствие дефицита в магазинах, нормализация цен и в то же время поддержка производителей для того чтобы они могли получить и приносить валюту в государство. Мы достигли все эти три цели на данный момент. То есть у нас дефицита продуктового нету”, — сказал Петрашко.

По его словам, было определенное колебание цен на продовольственные товары в конце марта, но с 1 апреля роста цен практически не происходит по большинству товарных групп — “наоборот идет снижение”.

“На данный момент мы не принимаем ограничительных мер, но в постоянном диалоге для того чтобы люди могли быть спокойны в том, что мы как правительство, как Офис Президента, мониторим ситуацию, она находится под полным контролем. Не будет никакого ни дефицита хлеба, ни кормов для скота, для мясной группы, в Украине производится. В то же время будет сохранен цивилизованный подход к экспорту”, — добавил министр.

Напомним, по данным Нацбанка, в апреле цены на группу товаров, что подорожали на фоне карантина, пришли к нормальному уровню.