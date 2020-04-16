У Нацбанку заявили про нормалізацію цін в Україні

"Якщо говорити про більш широкий рівень, що маємо з інфляцією. За підсумками березня вона залишилась низькою і становила 2,3% рік до року. Сплеск цін, які ми відмічали після введення карантинних обмежувальних заходів на окремі групи товарів, такі як м’ясо, крупи, засоби медицинського захисту, був пов’язаний з ажіотажним попитом і тимчасовим скороченням пропозиції. Тому сьогодні, в квітні, ми вже бачимо, що ціни прийшли до свого нормального рівня", - сказала Рожкова.

З її слів, на валютному ринку настрої теж змінились. Заступниця голови НБУ повідомила, що за підсумками двох тижнів квітня Національний банк викупив у резерви близько півмільйона доларів США, сьогодні резерви становлять 25 мрд доларів.

"Це майже рівень початку року. Тобто у нас вистачає запасу міцності для того, аби достойно і впевнено пройти ті нові випробування, які ми маємо у зв’язку з карантином і боротьбою із пандемією. Міцність є, але для того щоб ми пройшли з найменшими втратами, нам вкрай необхідна підтримка наших донорів – наших міжнародних партнерів. В першу чергу – МВФ", - додала Рожкова.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів планує встановити цінове регулювання для 10 видів основних продуктів.