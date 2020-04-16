У Нацбанку заявили про нормалізацію цін в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У квітні ціни на групу товарів, що подорожчали на фоні карантину, прийшли до нормального рівня. Про це за підсумками першого місяця карантину повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова у відеозверненні, передає УНН.
"Якщо говорити про більш широкий рівень, що маємо з інфляцією. За підсумками березня вона залишилась низькою і становила 2,3% рік до року. Сплеск цін, які ми відмічали після введення карантинних обмежувальних заходів на окремі групи товарів, такі як м’ясо, крупи, засоби медицинського захисту, був пов’язаний з ажіотажним попитом і тимчасовим скороченням пропозиції. Тому сьогодні, в квітні, ми вже бачимо, що ціни прийшли до свого нормального рівня", - сказала Рожкова.
З її слів, на валютному ринку настрої теж змінились. Заступниця голови НБУ повідомила, що за підсумками двох тижнів квітня Національний банк викупив у резерви близько півмільйона доларів США, сьогодні резерви становлять 25 мрд доларів.
"Це майже рівень початку року. Тобто у нас вистачає запасу міцності для того, аби достойно і впевнено пройти ті нові випробування, які ми маємо у зв’язку з карантином і боротьбою із пандемією. Міцність є, але для того щоб ми пройшли з найменшими втратами, нам вкрай необхідна підтримка наших донорів – наших міжнародних партнерів. В першу чергу – МВФ", - додала Рожкова.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів планує встановити цінове регулювання для 10 видів основних продуктів.