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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45410 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54002 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Нацбанке заявили о нормализации цен в Украине

В Нацбанке заявили о нормализации цен в Украине

Киев  •  УНН

 • 14422 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В апреле цены на группу товаров, которые подорожали на фоне карантина, пришли к нормальному уровню. Об этом по итогам первого месяца карантина сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в видеообращении, передает УНН.

"Если говорить о более широком уровне, который имеем с инфляцией. По итогам марта она осталась низкой и составила 2,3% год к году. Всплеск цен, которые мы отмечали после введения карантинных ограничительных мер на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. Поэтому сегодня, в апреле, мы уже видим, что цены пришли к своему нормальному уровню", - сказала Рожкова.

По ее словам, на валютном рынке настроения тоже изменились. Заместитель главы НБУ сообщила, что по итогам двух недель апреля Национальный банк выкупил в резервы около полумиллиона долларов США, сегодня резервы составляют 25 мрд долларов.

"Это почти уровень начала года. То есть у нас хватает запаса прочности для того, чтобы достойно и уверенно пройти те новые испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией. Прочность есть, но для того, чтобы мы прошли с наименьшими потерями, нам крайне необходима поддержка наших доноров - наших международных партнеров. В первую очередь - МВФ", - добавила Рожкова.

Как сообщал УНН, Кабинет министров планирует установить ценовое регулирование для 10 видов основных продуктов.

Украинские Национальные Новости

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