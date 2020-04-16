В Нацбанке заявили о нормализации цен в Украине

"Если говорить о более широком уровне, который имеем с инфляцией. По итогам марта она осталась низкой и составила 2,3% год к году. Всплеск цен, которые мы отмечали после введения карантинных ограничительных мер на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. Поэтому сегодня, в апреле, мы уже видим, что цены пришли к своему нормальному уровню", - сказала Рожкова.

По ее словам, на валютном рынке настроения тоже изменились. Заместитель главы НБУ сообщила, что по итогам двух недель апреля Национальный банк выкупил в резервы около полумиллиона долларов США, сегодня резервы составляют 25 мрд долларов.

"Это почти уровень начала года. То есть у нас хватает запаса прочности для того, чтобы достойно и уверенно пройти те новые испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией. Прочность есть, но для того, чтобы мы прошли с наименьшими потерями, нам крайне необходима поддержка наших доноров - наших международных партнеров. В первую очередь - МВФ", - добавила Рожкова.

Как сообщал УНН, Кабинет министров планирует установить ценовое регулирование для 10 видов основных продуктов.