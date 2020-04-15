Уряд планує встановити цінове регулювання на 10 видів продуктів - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів планує встановити цінове регулювання для 10 видів основних продуктів. Про це під час брифінгу представників уряду заявив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.
"Нас хвилює питання продовольчої безпеки... у нас є товари без дефіциту, ми уникли дефіциту продовольчих товарів на полицях наших магазинів і крамниць, незважаючи на карантині заходи. Ми активно працюємо над тим, щоб цінова стабільність для соціально значимих товарних груп, вона зберігалася“, - зазначив він.
За його словами, це регулювання планується запровадити на основні продовольчі товари.
“Ми плануємо і працюємо над тим, щоб запровадити більш м’який інструмент регулювання, на даний момент це 10 товарів: борошно, цукор, макаронні вироби, молоко, яйця, хліб, птиця, масло вершкове і крупа гречана. Відбувалися певне коливання цін у середині березня, проте зараз всі добросовісно відносяться до ціноутворення. Але ми як уряд працюємо з дистриб’юторами щодо того, щоб ціни залишалися доступними. Тому ми вважаємо, що цих заходів буде достатньо для того, аби зберегти цінову стабільність”, — додав Петрашко.
Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо обсягів експорту пшениці. Відтак запевняють, що дефіциту хліба в Україні не буде.