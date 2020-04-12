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Дефіциту хліба в Україні не буде - Петрашко

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо обсягів експорту пшениці. Відтак запевняють, що дефіциту хліба а Україні не буде. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Забезпеченість пшеницею і хлібом – важливе питання, яке турбує українців. Два тижні тому Мінекономіки підписало Меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити збіжжя з нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці – у 2 рази більше ніж минулого року, що повністю забезпечить нам продовольчу безпеку. Тому ніякого дефіциту хліба не буде", - підкреслив очільник Мінекономіки Ігор Петрашко.

Міністр також зауважив, що три тижні тому був ріст цін за певними товарними позиціями, який вдалося зупинити. Загалом, останні 10 днів ціни не зростали.

"Причини зростання цін носять, в першу чергу, сезонний характер. Адже традиційно перед Великоднем спостерігається подорожчання цін на окремі категорії продуктів. Але непередбачуваних стрибків не було і не буде. Друге - це девальвація, яка відбувається з валютою. Третя причина - це спекулятивний елемент, над подоланням якого в міністерстві вже працюють", - додав міністр.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, спостерігається зниження цін на пшеницю та кукурудзу, але навіть у кризу попит на продукцію українського експорту збережеться.

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